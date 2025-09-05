Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон та ексчемпіон світу у п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший проведуть бій на початку 2026 року.

Інформація про бій з’явилася на сторінках обох спортсменів в Instagram.

Тайсон і Мейвезер проведуть бій: деталі

Тайсон, якому наступного року виповниться 60 років, повернеться на ринг після поразки від Джейка Пола в 2024 році у восьмираундовому поєдинку.

Він проведе бій проти свого земляка, 48-річного Мейвезера, який заявив, що “виставковий бій дасть фанатам те, чого вони хочуть”.

Точна дата та місце проведення бою ще не відомі, але сам бій буде виставковим. Його транслятором стане компанія CSI Sports.

– Коли CSI звернулися до мене з пропозицією вийти на ринг проти Флойда Мейвезера, я подумав: Це неможливо. Але Флойд погодився, — сказав Тайсон у пресрелізі, в якому було оголошено про бій.

Він додав, що цей бій – це те, “чого ні світ, ні я ніколи не думали, що може статися”. Але, як зазначив Тайсон, бокс увійшов у нову еру непередбачуваності – і цей бій є настільки непередбачуваним, наскільки це взагалі можливо.

Тайсон був чемпіоном у надважкій важкій вазі, і хоча Мейвезер виграв титули в п’яти вагових категоріях, жодна з них не перевищувала обмеження в 69,9 кг для першої середньої ваги.

Його останній бій у кар’єрі, яка налічує 50 перемог, відбувся проти зірки MMA Конора Макгрегора в 2017 році.

