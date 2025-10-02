Британська акторка Емілі Блант розповіла про курйозні моменти під час роботи над стрічкою Незламний (The Smashing Machine), у якій також знявся абсолютний чемпіон світу з боксу у гевівейті Олександр Усик.

Акторка пригадала, що спортсмена доводилося буквально “підкупляти”, щоб він погодився на деякі нюанси на знімальному майданчику.

Емілі Блант про роботу з Усиком

За словами Емілі Блант, Усик “постійно” хотів їсти торт, після цього він погоджувався на речі на знімальному майданчику.

Зараз дивляться

– Він постійно хотів їсти торт. Його доводилося підкуповувати, щоб він погодився… Наприклад, мила асистентка казала: Алекс, нам знову треба нанести на тебе штучний піт. А він його ненавидів.

Чому? – він питав, бо не розумів, що таке безперервність і все таке. А вона сказала: Якщо я дам тобі трохи торта, ти погодишся? Він казав: Так. Тоді вони приносили йому торт, – розповіла Блант.

View this post on Instagram A post shared by talkSPORT (@talksport)

Фільм Незламний від режисера Бенні Сафді розповідає про бійця ММА Марка Керра, якого зіграв Двейн “Скеля” Джонсон, та його колишню дружину Дон Стейплс, яку на екрані втілила Блант.

Олександр Усик у стрічці зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Прем’єра Незламного відбулася на Венеційському кінофестивалі 2025 року. Світовий прокат картини стартує 3 жовтня. В Україні на великих екранах фільм вийде 9 жовтня.

Джерело : talkSPORT

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.