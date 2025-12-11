Уже зовсім скоро відбудеться подія, яка наробила галасу в усьому боксерському світі. Ентоні Джошуа та Джейк Пол вийдуть один проти одного в ринг. Напередодні великого протистояння Netflix опублікував офіційний тизер майбутнього бою, підігрівши інтерес фанатів по всьому світу.

Коли відбудеться бій між Ентоні Джошуа і Джейком Полом та де дивитися поєдинок, читайте в нашому матеріалі.

Джошуа – Пол: бій, що здивує глядачів

У проморолику стрімінговий сервіс показав фрагменти підготовки обох спортсменів, а також яскраві моменти їх попередніх боїв. Британський нокаутер та американський блогер-боксер демонструють цілковиту готовність довести, хто з них справді заслуговує на статус зірки світового рингу.

Джейк Пол у розмові з The Ring зробив гучну заяву, наголосивши, що готовий піти на крайнощі заради перемоги. За його словами, Джошуа доведеться “убити його, щоб зупинити”, адже він налаштований вийти в ринг і шокувати світ. Ентоні Джошуа зі свого боку прагне підтвердити статус одного з найсильніших супертяжів сучасності.

Джошуа – Пол: коли бій

Бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом запланований на ніч із 19 на 20 грудня. Прилім стартує о 23:45 за Києвом, а основний кард розпочнеться о 03:00. Поєдинок відбудеться в Маямі та пройде у форматі професійного восьмираундового бою у важкій вазі.

Де дивитися бій Джошуа – Пол

Ексклюзивним транслятором виступить Netflix, який покажe поєдинок без жодної додаткової оплати – трансляція доступна в усіх тарифах сервісу. Українські глядачі зможуть дивитися бій в оригіналі та за бажанням увімкнути нагадування в інтерфейсі платформи.

Це протистояння вже називають одним із найгучніших шоу кінця року, адже Пол переходить у важку вагу, а Джошуа збирається вчергове довести свою перевагу у ринзі.

