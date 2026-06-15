США після війни з Іраном зосередяться на мирі в Україні – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що після закінчення війни з Іраном США зосередяться на досягненні миру між Україною та РФ.
- 14 червня Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.
Після завершення війни з Іраном Сполучені Штати зосередяться на досягненні миру між Україною та Росією.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном.
США зосередяться на війні в Україні – Трамп
Трамп повідомив, що 14 червня провів дуже продуктивні телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
– Як мені здається, ми, можливо, зможемо щось зробити в цьому питанні (досягнення миру, – Ред.). Дійсно зможемо. Думаю, вони обоє відкриті до цього. Тепер, коли це завершено (мова про війну з Іраном, – Ред.), ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо довести справу до кінця, – наголосив президент.
За його словами, щомісяця у війні Росії проти України “гинуть 25 тис. людей”, переважно військових, і цього “не повинно відбуватися”.
Нагадаємо, у неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
У той же день відбулася телефонна розмова між Путіним і президентом США.
Під час переговорів сторони домовилися про візит до Росії спецпредставників США – Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера.