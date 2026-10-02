Дружина українського боксера Олександра Усика — Катерина Усик — показала їхній пошкоджений будинок внаслідок чергової атаки РФ.

Наслідками російської атаки Усик поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Пошкоджено будинок Катерини та Олександра Усиків через обстріл РФ

Катерина Усик виклала світлину, на якій видно понівечене скло на вхідних дверях, яке вкрилося павутинням глибоких тріщин.

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Кадр вона доповнила емодзі розбитого серця та лаконічним підписом.

— Home, — підписала світлину Катерина Усик.

Це вже не вперше, коли нерухомість родини Усиків зазнає шкоди через збройну агресію РФ.

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році їхній будинок у Ворзелі був захоплений російськими окупантами, які вчинили там погром та понівечили майно.

Нинішнє пошкодження Катерина Усик зафіксувала одразу після повернення з Іспанії, де подружжя відзначало рожеве (трояндове) весілля — 17 років від дня шлюбу.

Фото: Катерина Усик

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