15 травня в ефірі телеканалу ICTV2 відбудеться ексклюзивний показ фіналу Vbet Кубку України з футболу сезону 2023/24 між командами Ворскла і Шахтар.

Ворскла – Шахтар: де дивитися фінал Кубка України

Фінальний поєдинок Кубка Українська асоціація футболу проводить вперше з часів повномасштабного вторгнення, а перегляд матчу стане доступним для всіх глядачів каналу ICTV2.

Подивитися фінал Vbet Кубку України між командами Ворскла (Полтава) та Шахтар (Донецьк) можна 15 травня о 19:00 на телеканалі ICTV2.

– Для нас особлива честь – показувати історичний поєдинок за Кубок. Ми вдячні нашим військовим: завдяки їхньому мужньому захисту до українців повертається український футбол і життя в наші міста. Сподіваємося, показ фіналу Кубка України в прямому ефірі стане першим кроком нашої спільної діяльності з Українською асоціацією футболу, а глядачі побачать ще не один переможний матч, – зазначила виконавча директорка ICTV, ICTV2 та Starlight Doc Анастасія Штейнгауз.

Його назвали матчем вдячності Силам оборони України, завдяки яким вдалося провести фінал Кубка з уболівальниками на стадіоні.

– Уперше за два роки УАФ повертає фінальний поєдинок Кубка України. Цей матч присвячено Силам оборони як вдячність за захист наших життів. Саме завдяки воїнам проведення фіналу Кубка України є можливим. УАФ цінує співпрацю зі Starlight Media, що дасть можливість підсилити висвітлення головної події українського футболу та обʼєднати всіх футбольних уболівальників, – сказав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Усі кошти від продажу квитків УАФ перерахує на потреби військових.

Додамо, у квітні відбулися півфінали, в яких визначилися команди-переможці. Шахтар обіграв Чорноморець (Одеса) (4:1), а полтавська Ворскла виграла у житомирського Полісся (1:0).

Чинним володарем Кубка України є Динамо: команда ще у 2021 році обійшла Зорю. У сезоні 2021/22 розіграш турніру було завершено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У сезоні 2022/23 Кубок України не розігрувався: графік чемпіонату України був насиченим, відбулися матчі національної збірної та участь українських клубів у єврокубках.

