Союз європейських футбольних асоціацій представив новий м’яч основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

М’яч групового етапу Ліги чемпіонів-2025/26

Вперше цим м’ячем гратимуть команди 27 серпня під час матчей-відповідей плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Окрім м’яча для чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА представив й м’яч для жіночої Ліги чемпіонів. Виробником м’ячів є компанія adidas.

Дизайн м’яча чоловічої Ліги чемпіонів натхненний нічним небом. М’яч Жіночої Ліги чемпіонів, у свою чергу, натхненний глибоким космосом і північним сяйвом.

This story starts with a star. Introducing the new UEFA Champions League Pro Match Ball…@adidasfootball | #shiningstars pic.twitter.com/F1Fk0ZDDLk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2025

Зазначається, що обидва м’ячі вшановують зірок футболу на їхньому шляху до Будапешта та Осло, міст, які прийматимуть фінали турнірів у травні.

Дизайн обох м’ячів відрізняється традиційними зірками Ліги чемпіонів, які витиснені на білому тлі та натхненні небесними мотивами. Зірки на м’ячі сині із золотим контуром та доповнені намальованими від руки золотими знаками зодіаку, що символізують героїчні вчинки та призначення небес.

На стадії основного етапу Ліги чемпіонів виступлять 36 команд. Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 відбудеться у четвер, 28 серпня.

