Динамо – Маккабі Тель-Авів: прогноз на матч-відповідь плейоф відбору Ліги Європи
Динамо Київ та Маккабі Тель-Авів зустрінуться у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.
Гра запланована на четвер, 28 серпня, на на Арені Люблін в однойменному польському місті.
Початок матчу Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів – о 21:00 за київським часом.
Динамо – Маккабі Тель-Авів: прогноз букмекерів на матч
На думку букмекерів, фаворитами матчу Динамо – Маккабі Тель-Авів є підопічні Олександра Шовковського.
На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.20. Успіх Маккабі оцінюють в 3.25. Нічийний результат матчу Динамо – Маккабі Тель-Авів в основний час – 3.60.
Це буде шоста очна зустріч команд у єврокубках. Двічі перемогу здобували кияни, двічі вони грали внічию, а один раз перемога була за ізраїльським клубом.
Власне, цієї поразки біло-сині зазнали минулого тижня, коли поступилися Маккабі з рахунком 1:3 у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги Європи.
Переможець двоматчевого протистояння зіграє в основному раунді Ліги Європи. Невдаха пари гратиме в основному раунді Ліги конференцій.