Міністерство оборони РФ повідомило про нібито доставку ядерних боєприпасів до Білорусі у рамках проведення навчань ядерних сил.

Тим часом білоруське військове відомство оприлюднило відео із завантаженням ракет на комплекси Іскандер-М та переміщенням техніки у лісовій місцевості.

Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі

У Міноборони РФ заявили, що доставка відбувається “в рамках навчань”.

— У рамках навчань ядерних сил забезпечено доставку ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання позиційного району ракетної бригади в Республіці Білорусь, — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно колону військової техніки, яка рухається лісовою місцевістю, а також процес завантаження ракет на пускові установки.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що під час навчань у Білорусі нібито розгорнули комплекси Іскандер-М зі “спецбоєприпасами”.

Тактична ядерна зброя РФ зазвичай зберігається у спеціальних укріплених підземних сховищах із багаторівневим захистом.

Усі компоненти — ядерні боєголовки, вибухові речовини та засоби доставки — тримають окремо та збирають лише перед безпосереднім застосуванням.

Це робиться для уникнення випадкової детонації.

Водночас наразі достеменно невідомо, чи Росія справді доставила до Білорусі саме ядерні боєприпаси, а не навчальні компоненти чи макети.

Раніше повідомлялося, що Україна нарощує сили на Чернігівсько-Київському напрямку на тлі даних розвідки про можливу підготовку Росією нового наступу з боку Білорусі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповіді на кожен можливий сценарій розвитку подій.

За словами Зеленського, МЗС України також готує додаткові дипломатичні заходи впливу на Білорусь, яку Росія може використати для розширення війни.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що загроза наступальних операцій РФ із території Білорусі є реальною.

За його словами, російський Генштаб активно прораховує можливі дії на північному напрямку.

Джерело : Украинская правда

