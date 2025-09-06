Під час стартового матчу збірної України у кваліфікації до ЧС-2026 проти команди Франції на трибунах у Вроцлаві на стадіоні Тарчиньский Арена вболівальники розгорнули символічний банер.

На ньому англійською було написано Fortress of Europe, що перекладається як Фортеця Європи.

Україна – Франція: банер Фортеця Європи

На банері, на якому був напис Fortress of Europe, зображено українського воїна, який стоїть по центру. За ним видніються мури фортеці.

Також можна помітити символи трьох європейських столиць: Ейфелевої вежі у Парижі, телевежі у Берліні та Біг Бену у Лондоні.

Фортеця символізує Україну як надійний щит всієї Європи від агресії зі Сходу, в цьому випадку – Росії.

Сам матч Україна – Франція завершився поразкою синьо-жовтих із рахунком 0:2. Голами у матчі відзначилися Мікаель Олісе та Кіліан Мбаппе.

Наступну гру у відборі на ЧС-2026 підопічні Сергія Реброва проведуть проти команди Азербайджану у вівторок, 9 вересня.

