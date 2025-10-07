Молодіжна збірна України U-20 завершила виступи на чемпіонаті світу 2025 року у Чилі, поступившись одноліткам із Іспанії в 1/8 фіналу.

Матч Україна U-20 – Іспанія U-20 відбувся у чилійському місті Вальпараїсо на Естадіо Плая-Анча та завершився мінімальною перемогою Фурії Рохи з рахунком 1:0.

Україна U-20 – Іспанія U-20: як минув матч

Матч плейоф синьо-жовті провели без лідера команди Геннадія Синчука, якого дискваліфікували перед матчем третього туру з Парагваєм. Проте українець порушив правила та був у технічній зоні перед початком матчу, через що ФІФА продовжила відсторонення.

Зараз дивляться

На восьмій хвилині матчу форвард суперника Ікер Браво міг відкрити рахунок в матчі, але його удар заблокував голкіпер збірної України Владислав Крапивцов.

На 24-й хвилині вінгер збірної Іспанії Пабло Гарсія скористався передачею Родріго Мендоси та відправив м’яч в сітку воріт України.

Синьо-жовті могли зрівняти наприкінці першого тайму, але м’яч після удару головою Матвія Пономаренка пролетів повз ворота іспанців.

На 62-й хвилині Гарсія міг вдруге вразити ворота Крапивцова, але м’яч після удару іспанця пролетів над поперечиною.

Таким чином, збірна Україна завершила виступи на молодіжному чемпіонаті світу-2025.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.