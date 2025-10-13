Колишній тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо поділився думками щодо гравця київського Динамо та національної команди Володимира Бражка перед грою у відборі на ЧС-2026 проти Азербайджану.

В інтерв’ю виданню Blik Сабо, ймовірно, також розкрив новий сімейний статус Бражка.

Україна – Азербайджан: Сабо про Бражка

Журналісти поцікавилися у Йожефа Сабо, чи не варто головному тренеру Сергію Реброву випустити у матчі замість Івана Калюжного Володимира Бражка.

На це фахівець впевнено сказав, що цього не станеться. При цьому, він сказав, що Бражко вже одружився з блогеркою Дашою Квітковою.

Кілька днів тому ЗМІ почали обговорювати це, але підтверджень не було окрім обручки на руці футболіста на одному з відео УАФ.

– Та не випустить Ребров Бражка, бо Бражко сидить на дупі. Він одружився і зараз просто ніякий в грі за Динамо. Це не той Бражко, якого я пам’ятаю, – з хорошим ударом, баченням поля, відбором, фізично підготовлений. Треба йому оговтуватися й повертатися в форму, а ще дуже багато для себе підгледіти із гри того ж Маліновського чи, наприклад, Калюжного, – сказав Сабо.

Фахівець також висловив надію, що збірна України переможе Азербайджан з рахунком 3:0. На його думку, спортивна злість, характер і настрій повинні зіграти свою роль.

Також він додав, що гра в останньому турі з Ісландією буде дуже важкою і вирішальною. А Франція, на його думку, може заздалегідь забезпечити собі перше місце, і проти нас випустити третій склад, за рахунок чого синьо-жовті зможуть зачепитися за нічию або навіть перемогти.

Нагадаємо, на початку вересня блогерка Даша Квіткова повідомила про заручини з Бражком, похизувавшись каблучкою на безіменному пальці. Пропозицію спортсмен зробив під час побачення за грою у гольф.

