Бывший тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился мнениями о игроке киевского Динамо и национальной команды Владимире Бражко перед игрой в отборе на ЧМ-2026 против Азербайджана.

В интервью изданию Blik Сабо, вероятно, также раскрыл новый семейный статус Бражко.

Украина – Азербайджан: Сабо о Бражке

Журналисты поинтересовались у Йожефа Сабо, не стоит ли главному тренеру Сергею Реброву выпустить в матче вместо Ивана Калюжного Владимира Бражко.

На это специалист уверенно ответил, что этого не произойдет. При этом он сказал, что Бражко уже женился на блогерше Даше Квитковой.

Несколько дней назад СМИ начали обсуждать это, но подтверждений не было, кроме обручального кольца на руке футболиста на одном из видео УАФ.

– Да не выпустит Ребров Бражко, потому что Бражко сидит на заднице. Он женился и сейчас просто никакой в игре за Динамо. Это не тот Бражко, которого я помню, – с хорошим ударом, видением поля, отбором, физически подготовленный. Ему нужно оправиться и вернуться в форму, а еще очень много для себя подсмотреть из игры того же Малиновского или, например, Калюжного, – сказал Сабо.

Специалист также выразил надежду, что сборная Украины победит Азербайджан со счетом 3:0. По его мнению, спортивная злость, характер и настрой должны сыграть свою роль.

Также он добавил, что игра в последнем туре с Исландией будет очень тяжелой и решающей. А Франция, по его мнению, может заранее обеспечить себе первое место и против нас выпустить третий состав, за счет чего сине-желтые смогут зацепиться за ничью или даже победить.

Напомним, в начале сентября блогерша Даша Квиткоvá сообщила о помолвке с Бражко, похваставшись кольцом на безымянном пальце. Предложение спортсмен сделал во время свидания за игрой в гольф.

