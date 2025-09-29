Пуерториканський репер і світова зірка регетону Bad Bunny стане хедлайнером Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Концерт відбудеться 8 лютого 2026 року на стадіоні Levi’s Stadium у Санта-Кларі, Каліфорнія.

Bad Bunny на Супербоулі 2026

Артист повідомив про участь у шоу у своєму Instagram, опублікувавши відео під хіт Callaita, де він сидить на футбольній штанзі.

– Супербоул LX. Затока Сан-Франциско. Лютий 2026. #AppleMusicHalftime, – зазначив він у підписі.

У заяві для преси Bad Bunny підкреслив, що для нього це більше ніж особисте досягнення.

– Це для тих, хто був до мене і долав сотні ярдів, щоб я міг забити тачдаун… Це для мого народу, моєї культури та нашої історії, – наголосив Bad Bunny.

Вибір артиста для Супербоула 2026

Репер та продюсер Jay-Z, чия компанія Roc Nation відповідає за відбір артистів, заявив, що приклад Bad Bunny для Пуерто-Рико є “справжнім натхненням”. У NFL також назвали його “одним із найвпливовіших артистів у світі”, здатним об’єднувати жанри, мови та культури.

Напередодні анонсу NFL і Apple Music заінтригували фанів постом з емодзі. Серед імовірних кандидатів на шоу називали Тейлор Свіфт, Адель, Майлі Сайрус та гурт Metallica, але зрештою хедлайнером став Bad Bunny.

Артист уже виходив на сцену Супербоула у 2020 році — тоді він приєднався до Шакіри та Дженніфер Лопес у Маямі.

У попередні роки в перерві фіналу NFL виступали такі зірки, як Кендрік Ламар (2025), Ашер (2024), Ріанна (2023) та інші. У 2016-му Levi’s Stadium уже приймав Super Bowl 50, коли на сцені виступили Coldplay, Бейонсе та Бруно Марс.

