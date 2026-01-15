Український футболіст Едуард Соболь розірвав контракт з французьким Страсбуром.

Про це клуб Ліги 1 повідомив на офіційному сайті.

Соболь залишив Страсбур

Контракт Едуарда Соболя зі Страсбуром, який спливав влітку 2026 року, було розірвано за обопільною згодою сторін.

Про причини припинення співпраці між футболістом та клубом не повідомляється.

Останнім часом у складі Стасбура 30-річний українець не отримував ігрової практики, взявши участь лише в одному матчі у поточному сезоні.

Едуард Соболь перебрався до Страсбура у 2023 році із бельгійського Брюгге за €2,5 млн. Відтоді за французький клуб українець провів 32 матчі, в яких відзначився двома результативними передачами.

За інформацією ЗМІ, найближчим часом Едуард Соболь приєднається до чеського клубу Яблонець, за який вже виступав у сезоні-2018/19.

Що відомо про Едуарда Соболя

Едуарду Соболю 30 років. Він є вихованцем запорізького Металурга. В Україні виступав за донецький Шахтар, донецький Металург, харківський Металіст та луганську Зорю.

Також Соболь викликався до лав збірної України, у футболці якої взяв участь у 29 матчах. Він потрапив до списку футболістів, які виступили на чемпіонаті Європи у 2021 році.