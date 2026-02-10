Король Чарльз III уперше висловився щодо останніх викриттів у справі Джеффрі Епштейна, заявивши, що Букінгемський палац готовий підтримати поліцію в розслідуванні звинувачень проти його брата Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Чарльз III про скандал навколо Ендрю та Епштейна

– Король чітко висловив, словами та безпрецедентними діями, свою глибоку стурбованість звинуваченнями, які продовжують з’являтися щодо поведінки пана Маунтбеттена-Віндзора, – заявив представник Букінгемського палацу.

Монарх дав зрозуміти, що не перешкоджатиме роботі правоохоронних органів щодо розслідування звинувачень проти експринца Ендрю.

– Хоча конкретні звинувачення, про які йдеться, має розглядати пан Маунтбеттен-Віндзор, якщо до нас звернеться поліція Темз-Веллі, ми готові підтримати її, як і слід було очікувати, – йдеться в заяві.

У заяві Букінгемського палацу також зазначається, що “думки та співчуття короля і королеви були і залишаються з жертвами будь-яких форм насильства”.

Поліція Темз-Веллі наразі оцінює, чи є підстави для розслідування скарги антимонархічної групи Republic, яка повідомила про підозру Маунтбеттен-Віндзора у зловживанні службовим становищем та розголошенні державної таємниці.

З електронних листів із нещодавно оприлюдненої партії файлів Епштейна випливає, що колишній принц передавав звіти про візити до Сінгапуру, Гонконгу та В’єтнаму, а також конфіденційні деталі про інвестиційні можливості.

Після поїздок, 30 листопада 2010 року, він, судячи з усього, переслав офіційні звіти про ці візити, надіслані його тодішнім спеціальним радником Амітом Пателем, Епштейну через п’ять хвилин після їх отримання.

Також були деталі інвестиційних можливостей в Афганістані, описані як “конфіденційні”, які, як видається, були передані Епштейну 24 грудня 2010 року.

Згідно з офіційними вказівками, торгові представники зобов’язані зберігати конфіденційність щодо чутливої, комерційної або політичної інформації про свої офіційні візити.

З моменту оприлюднення ще 3 млн документів, пов’язаних з Епштейном, тиск на молодшого брата Чарльза III посилився. У файлах фігурує фотографія, на якій, судячи з усього, експринц стоїть на колінах над жінкою, що лежить на підлозі.

Також у листах неодноразово згадується колишня дружина Ендрю Сара Фергюсон та її доньки. Як відомо, раніше через зв’язки з Епштейном Ендрю позбавили усіх титулів і привілеїв.

Джерело : BBC

