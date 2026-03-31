Ніколи не відокремлюю тренера від команди: Ребров про поразку від Швеції
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від збірної Швеції у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026.
На пресконференції він заявив, що суперник був дуже сильним, а швидко пропущений гол значно ускладнив гру для українців.
– Дивіться, я вважаю, що ми грали проти сильної збірної. Я вважаю, що навіть попри те, що у Швеції не було декілька провідних гравців, але вони можуть замінити своїх футболістів, тому що майже жодного гравця немає з національної першості. І майже усі гравці грають у топкраїнах, і це дуже потужна збірна, – заявив він.
Ребров сказав, що швидкі пропущені м’ячі на початку обох таймів суттєво ускладнили гру, і попри спроби створити моменти команда зрештою програла.
За його словами, команда вже провела детальний аналіз гри та обговорила помилки.
– Ми проаналізували, ми поговорили з гравцями, але наступна гра, я вже сказав, що вона дуже важлива. Як налаштовувати? Я впевнений, що гравці всі розуміють, – додав він.
Ребров наголосив, що всі гравці залишаються мотивованими, прагнуть виправити помилки та готові показати значно кращу гру в наступному матчі.
Він також заявив, що відповідальність за результат лежить на всій команді, а не лише на тренеру.
– Віталій (Миколенко, – Ред.) сказав, що вони зібралися, вони поговорили – це важливо, щоб усі розуміли, що ця відповідальність, вона на всіх. Так, я відповідаю перший, і на пресконференції було багато запитань до мене, вони і будуть. Але хлопці теж повинні розуміти, що ми граємо разом. Я ніколи не відокремлюю тренера від команди і команду від тренера, – заявив Ребров.
Головний тренер додав, що наступний матч після поразки вимагає зовсім іншого рівня гри: попри молодість команди, гравці мають нести відповідальність і боротися за Україну.
Нагадаємо, Україна поступилася Швеції з рахунком 1:3 у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 і пропустить майбутній Мундіаль. Матч Україна — Албанія відбудеться 31 березня о 21:45.