Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от сборной Швеции в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

На пресс-конференции он заявил, что соперник был очень силен, а быстро пропущенный гол значительно осложнил игру для украинцев.

Ребров о поражении от Швеции

– Послушайте, я считаю, что мы играли против сильной сборной. Я считаю, что даже несмотря на то, что у Швеции не было нескольких ведущих игроков, они могут заменить своих футболистов, потому что почти ни один игрок не выступает в национальном чемпионате. И почти все игроки играют в топ-странах, и это очень сильная сборная, – заявил он.

Ребров сказал, что быстрые пропущенные голы в начале обоих таймов существенно осложнили игру, и несмотря на попытки создать моменты, команда в итоге проиграла.

Сейчас смотрят

По его словам, команда уже провела детальный анализ игры и обсудила ошибки.

– Мы проанализировали, мы поговорили с игроками, но следующая игра, я уже сказал, что она очень важна. Как настраивать? Я уверен, что игроки все понимают, – добавил он.

Ребров подчеркнул, что все игроки остаются мотивированными, стремятся исправить ошибки и готовы показать значительно лучшую игру в следующем матче.

Он также заявил, что ответственность за результат лежит на всей команде, а не только на тренере.

– Виталий (Миколенко, – Ред.) сказал, что они собрались, поговорили – это важно, чтобы все понимали: ответственность лежит на всех. Да, я отвечаю в первую очередь, и на пресс-конференции мне задавали много вопросов, и они будут задаваться и дальше. Но ребята тоже должны понимать, что мы играем вместе. Я никогда не отделяю тренера от команды и команду от тренера, – заявил Ребров.

Главный тренер добавил, что следующий матч после поражения требует совершенно другого уровня игры: несмотря на молодость команды, игроки должны нести ответственность и бороться за Украину.

Напомним, Украина уступила Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 и пропустит предстоящий Мундиаль. Матч Украина — Албания состоится 31 марта в 21:45.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.