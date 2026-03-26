Десята поразка Ліверпуля в англійській Прем’єр-лізі цього сезону, ймовірно, остаточно визначила долю головного тренера Арне Слота.

Про це пише німецький Bild, зазначаючи, що від негайного звільнення після поразки від Брайтона минулого вікенду, Слота врятувала, ймовірно, лише нестабільність прямих конкурентів у боротьбі за місця в Лізі чемпіонів.

Ліверпуль звільнить Слота

Видання пише, що це останній сезон для Арне Слота біля керма Ліверпуля і фахівця звільнять влітку. Керівництво мерсисайдців має намір замінити його іспанським тренером Хабі Алонсо.

Зазначається, що у Ліверпулі назрівають кардинальні зміни. Адже наприкінці сезону клуб залишає головна зірка Мохамед Салах, попри чинний контракт до 2027 року. Єгиптянин грає за червоних з 2017 року. На його рахунку 255 голів у 435 матчах.

У поточному сезоні Ліверпуль переживає непростий період. Команда набрала лише чотири очки в останніх чотирьох турах та йде на п’ятій сходинці. Четверта Астон Вілла випереджає мерсисайдців на п’ять очок.

Крім того, на п’яти наступає Челсі, який відстає від чинних чемпіонів АПЛ лише на одне очко.

ЗМІ зазначають, що останнім часом Слот “перейшов у режим виправдань”. Зокрема, він став применшувати значення багатомільйонних трансферів минулого літа. Натомість, апелюючи, що клуб продав контракти гравців на суму понад 300 млн (зокрема, Луїса Діаса в Баварію).

По суті, Слот привів до чемпіонства в Англії, команду, сформовану тренерським штабом Юргена Клоппа, але йому не вдалося побудувати власну з численною кількістю зірок у складі.

Тому на Енфілді влітку очікують прибуття Хабі Алонсо. Саме тому влітку має приєднатися Хабі Алонсо. Гендиректор Ліверпуля Майкл Едвардс хотів укласти угоду з іспанцем ще навесні 2024 року, але тоді Алонсо відмовився.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Хабі Алонсо був мадридський Реал, який він залишив після семи місяців роботи на чолі команди.

