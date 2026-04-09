Шахтар – АЗ Алкмар: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
Матч Шахтар – АЗ Алкмар в 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 9 квітня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.
Початок матчу – 22:00 за київським часом.
Шахтар – АЗ Алкмар: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – АЗ Алкмар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.
Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.
Матч Шахтар – АЗ Алкмар прокоментують Віталій Волочай та Вадим Шевякін.
На грі працюватиме шотландська бригада арбітрів на чолі з 35-річним Ніком Волшем. Йому асистуватимуть Френсіс Коннор та Деніел Макфарлейн. Резервним арбітром призначено Дональда Робертсона.
За систему VAR відповідатиме англієць Стюарт Еттуелл, якому допомагатиме шотландець Кевін Кленсі.
На стадії 1/8 фіналу Шахтар зустрічався з польським Лехом. Підопічні Арди Турана виграли перший матч, але поступилися у другому. За сумою двох матчів 4:3 гірники пройшли далі.
Суперником АЗ на попередній стадії була чеська Спарта Прага, яку нідерландський клуб обіграв за сумою двох матчів 6:1.
Переможець двоматчевого протистояння в 1/2 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з тріумфатором у парі Крістал Пелас – Фіорентина.