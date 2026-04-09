Матч Шахтар – АЗ Алкмар в 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 9 квітня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Шахтар – АЗ Алкмар, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із сироварами у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Шахтар – АЗ Алкмар: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – АЗ Алкмар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Шахтар – АЗ Алкмар прокоментують Віталій Волочай та Вадим Шевякін.

На грі працюватиме шотландська бригада арбітрів на чолі з 35-річним Ніком Волшем. Йому асистуватимуть Френсіс Коннор та Деніел Макфарлейн. Резервним арбітром призначено Дональда Робертсона.

За систему VAR відповідатиме англієць Стюарт Еттуелл, якому допомагатиме шотландець Кевін Кленсі.

На стадії 1/8 фіналу Шахтар зустрічався з польським Лехом. Підопічні Арди Турана виграли перший матч, але поступилися у другому. За сумою двох матчів 4:3 гірники пройшли далі.

Суперником АЗ на попередній стадії була чеська Спарта Прага, яку нідерландський клуб обіграв за сумою двох матчів 6:1.

Переможець двоматчевого протистояння в 1/2 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з тріумфатором у парі Крістал Пелас – Фіорентина.

