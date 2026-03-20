На матчі з Шахтарем фанати Леха викрикували лайливі гасла про Бандеру
Вболівальники польського Леха знову скандували лайливі гасла у матчі проти Шахтаря у межах 1/8 фіналу.
Зустріч команд відбулася у Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана та завершилася поразкою гірників із рахунком 1:2. Проте за сумою двох матчів далі пройшов Шахтар (4:3).
Польські фанати вигукували лайку на адресу провідника ОУН Степана Бандери.
Як повідомляє видання Tribuna.com, з фанатського сектору Леха скандували “Ї***и Бандеру”.
Також улатрас польського клубу використовували фразу: “Пам’ятаємо Волинь”.
Подібне відбувалося й у першому матчі, який відбувся у Познані.
Сам матч завершився масштабною бійкою на полі за участю футболістів обох команд вже після фінального свистка. Тренерські штаби та суддівська бригада намагалися розборонити гравців.
У підсумку за інцидент другу жовту отримав захисник Шахтаря Алаа Грам. Для тунісця це було друге попередження в матчі. Перший гірчичник він отримав за фол.
З боку Леха жовту отримав Мікаель Ісхак. Саме шведського футболіста відтягували від епіцентру конфлікту.