Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Сербію після виходу Шахтаря в 1/2 фіналу ЛК
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
У єврокубках продовжує виступи один представник України – донецький Шахтар.
Після матчів-відповідей 1/4 фіналу Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА піднялася на 23-те місце.
Скільки балів заробили українські клуби
Завдяки виходу Шахтаря до 1/2 фіналу Ліги конференцій Україна піднялася на одну сходинку у рейтингу. Гірники зіграли внічию у другому матчі з АЗ та додали до скарбнички асоціації 1.5 бала.
У сезоні-2025/26 українські клуби заробили 8.312 бала. Це вже найкращий результат за останні десять сезонів.
Загалом Україна має у своєму активі зараз 25.912 балів у таблиці.
Відставання від Угорщини, яка йде 22-ю та більше не має представників у єврокубках, становить 1.275 балів.
Відставання найближчої переслідувачки Сербії, яка теж вже немає представників у єврокубках, складає 0.162 балів.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
- 1. Англія – 117.408 бала (4/9 клубів продовжують виступи);
- 2. Італія – 99.946 бала (0/7);
- 3. Іспанія – 96.359 бала (2/8);
- 4. Німеччина – 92.331 бала (2/7);
- 5. Франція – 82.712 бала (2/7);
- 6. Португалія – 72.766 бала (1/5);
- 7. Нідерланди – 67.929 (0/6);
- 8. Бельгія – 62.250 бала (0/5);
- 9. Туреччина – 51.875 бала (0/5);
- 10. Чехія – 48.525 бала (0/5);
- … 22. Угорщина – 27.187 бала (0/4);
- 23. Україна – 25.912 бала (1/4);
- 24. Сербія – 25.750 бала (0/4).
Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулася лише одна зміна після матчів-відповідей 1/4 фіналу: Україна посунула з 23-ї сходинки Сербію.
Перша матчі півфіналу в Лізі чемпіонів відбудуться 28-29 квітня, а матчі-відповіді – 5-6 травня.
У Лізі Європи та Лізі конференцій команди гратимуть матчі півфіналу 30 квітня та 7 травня 2026 року.