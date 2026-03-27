Збірна України з футболу поступилася Швеції та завершила виступи у відборі на ЧС-2026. Після матчу форвард національної команди Роман Яремчук поділився своїми емоціями.

Його слова цитує видання Tribuna.com.

Яремчук про поразку від Швеції

Після поразки від Швеції Яремчук прокоментував своє майбутнє у збірній. За словами 30-річного футболіста, це був його останній шанс у кар’єрі відібратися на ЧС.

– Це був мій останній шанс потрапити на чемпіонат світу. Що можу сказати? Соромно. Зараз так можна наговорити багато речей після матчу. Не хочеться нічого зайвого сказати, переходити на якісь особистості чи ще щось. Просто соромно. Ганьба, – сказав футболіст.

Яремчук зазначив, що він чув, що про синьо-жовтих говорять як про наймолодшу команду в Європі, і припустив, що її, напевно, готують на майбутнє. Він також додав, що це хороші хлопці, у яких велике майбутнє.

– Я сподіваюся, вони отримають свій шанс поїхати на чемпіонат світу. На жаль, для мене це останній шанс був. Дуже сподіваюся на них, і, звичайно, буду допомагати чим можу. Я впевнений, їм також боляче. Дійсно важко, чесно, – додав Роман.

Для Яремчука це був 66-й матч за національну команду. Загалом на його рахунку 17 голів.

Нагадаємо, збірна України програла Швеції з рахунком 1:3, не зумівши вийти у фінал плейоф відбору на ЧС-2026. Єдиним голом за українців відзначився дебютант збірної, 20-річний Матвій Пономаренко.

