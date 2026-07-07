Матч 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи Динамо – Університатя Клужвідбудеться 9 липня на стадіоні Арена Люблiн у Польщі.

Початок матчу – 20:00 за київським часом.

Матч Динамо – Університатя Клуж, де дивитися та хто покаже матч біло-синіх у Лізі Європи, розповідають Факти ICTV.

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Динамо – Університатя Клуж: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Динамо – Університатя Клуж у прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Перегляд матчу доступний у цифровій мережі Т2, а також на OTT-платформах (Megogo, Київстар ТБ, Sweet TV).

На матчі Динамо – Університатя Клуж працюватиме естонська бригада арбітрів, яку очолить 35-річний Йоонас Яановіц.

Йому асистуватимуть Арон Хярсінг та Сільвер Коїв. Резервним арбітром призначено Крісто Кюллястінена.

За VAR відповідатиме італієць Алеандро Ді Паоло, якому допомагатиме естонець Крісто Тохвер.

Матч-відповідь команд відбудеться 16 липня у румунському Клужі.

Переможець двоматчевого протистояння у наступному раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з грецьким ПАОКом. Команда, яка зазнає невдачі, продовжить виступи у кваліфікації Ліги конференцій.

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