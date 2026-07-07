Євросоюз планує розширювати співпрацю з Україною у сфері оборонної промисловості, зокрема шляхом реалізації спільних проєктів і розвитку інноваційних технологій.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час Форуму оборонних індустрій НАТО.

Співпраця України та ЄС в сфері оборонної промисловості

За словами фон дер Ляєн, Україна продемонструвала надзвичайно високий рівень інноваційності в умовах повномасштабної війни, і Європа має використовувати цей досвід.

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– Ми хочемо дуже тісно співпрацювати з Україною. Україна продемонструвала феноменальний інноваційний потенціал, і ми повинні його використовувати. Нам потрібно швидко, розумно та за прийнятною вартістю нарощувати наші оборонні спроможності, а Україна довела, що здатна це робити навіть під тиском війни, – сказала глава ЄК.

Вона додала, в проєкті наступного довгострокового бюджету ЄС передбачено €148 млрд на посилення оборонного сектору та розвиток військової мобільності.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ у ніч на 6 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони.

Під час конференції з питань відновлення України в Гданську вона говорила, що ЄС виділяє Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі €3,2 млрд із кредитного пакету на €90 млрд.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС незабаром розпочне переказ Україні коштів із пакету на €6 млрд, призначених для виробництва дронів.

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