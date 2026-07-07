Матч півфіналу юніорського Євро U-19 Україна – Німеччина відбудеться 8 липня на стадіоні Рейскорс Граунд у валійському Рексемі.

Початок матчу – 21:00 за київським часом.

Матч Україна – Німеччина, де дивитися та хто покаже матч юніорів U-19 на Євро, розповідають Факти ICTV.

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Україна – Німеччина: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Німеччина у прямому ефірі безплатно на Суспільне Спорт або на регіональних каналах Суспільного (Суспільне Львів, Суспільне Одеса тощо).

Також гру транслюватиме платформа Megogo у розділі Спорт за передплатою та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

На матчі Україна – Німеччина працюватиме бригада арбітрів, яку очолить 34-річний нідерландець Джої Кой.

Йому асистуватимуть його земляк Мурат Кюкюкербір та північноірландець Адам Джеффрі. Резервним арбітром призначено норвежця Маріуса Гансена Грьотта.

Переможець цього матчу зіграє у фіналі проти переможця зустрічі Іспанія – Хорватія.

Збірна України стала переможцем групи B, вигравши усі три матчі в групі, де були Сербія, Хорватія та Італія. Збірна Німеччини фінішувала другою у групі A, поступившись лідерством іспанцям.

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