Канадський співак Джастін Бібер долучився до складу учасників музичного шоу в перерві фінального матчу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Джастін Бібер у перерві фіналу ЧС-2026

Джастін Бібер долучиться до Мадонни, Шакіри та гурту BTS , які стануть гедлайнерами першого в історії музичного шоу саме у перерві фіналу чемпіонату світу з футболу.

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Також у музичному шоу візьме участь нігерійський співак Burna Boy, чий трек Dai Dai у дуеті Шакірою продовжує очолювати чарти по всьому світу.

ФІФА також повідомила, що в 11-хвилинньому музичному шоу візьме участь венесуельський диригент та музичний керівник Нью-Йоркської філармонії Густаво Дудамель, а ще дитячий хор PS 22 у супроводі гурту Coldplay.

Фінал чемпіонату світу 2026 року відбудеться у неділю, 19 липня 2026 року, на стадіоні Мет-Лайф Стедіум у місті Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі, США.

– Чемпіонат світу з футболу об’єднує світ так, як ніщо інше. Я вдячний за те, що маю змогу взяти участь у цьому шоу під час перерви, і ще більше вдячний, знаючи, що це вже допомагає розширити доступ до освіти для дітей у всьому світі, – сказав Джастін Бібер, якого цитує ФІФА.

Музичне шоу у фіналі ЧС-2026 також матиме за мету підтримати Фонд освіти Глобальний громадянин ФІФА та місії щодо розширення доступу до якісної освіти та можливостей займатися футболом для дітей у всьому світі.

Нагадаємо, Шакіра та Burna Boy брали участь у відкритті чемпіонату світу , де виконали пісню Dai Dai.

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