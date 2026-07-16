Матч за третє місце на ЧС-2026 з футболу Франція – Англія відбудеться 19 липня на стадіоні Хард Рок Стедіум в Маямі, штат Флорида, США.

Початок матчу – 00:00 за київським часом.

Матч Франція – Англія, де дивитися та хто покаже матч Ле Бле та Трьох левів на ЧС-2026, розповідають Факти ICTV.

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Франція – Англія: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Франція – Англія у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Франція – Англія прокоментують Вадим Шевякін і Вадим Скічко.

На стадії 1/2 фіналу Франція зазнала поразки від Іспанії з рахунком 0:2, а Англія втратила перемогу, ведучи в рахунку 1:0 проти Аргентини. Гра підопічних Томаса Тухеля завершилася поразкою 1:2.

Для французів це буде четвертий поєдинок в історії за бронзові медалі ЧС. Два з трьох попередніх разів вони перемагали у матчі за третє місце: у 1958 році обіграли ФРН (6:3) та у 1986 році перемогли Бельгію (4:2), проте у 1982 році поступилися Польщі (2:3).

Англійці втретє в історії зіграють у матчі за третє місце: перші дві спроби здобути бронзові медалі ЧС завершилися фіаско – у 1990 році вони програли Італії (1:2), а у 2018 році – Бельгії (0:2).

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