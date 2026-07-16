ФІФА може покарати Аргентину через банер після перемоги над Англією
- Аргентинські футболісти розгорнули банер із написом "Мальвінські острови – аргентинські" після виходу у фінал ЧС-2026.
- Правила ФІФА та IFAB забороняють демонстрацію політичних гасел під час офіційних матчів.
Збірній Аргентини загрожують дисциплінарні санкції з боку ФІФА. Причиною став політичний перформанс футболістів, які святкували вихід до фіналу з банером, присвяченим приналежності Фолклендських островів.
Про це повідомляє видання The Athletic.
ФІФА може покарати Аргентину
Під час святкування перемоги аргентинці демонстрували плакат з написом “Мальвінські острови — аргентинські”.
Ініціатором перформансу став півзахисник альбіселесте Джовані Ло Чельсо, який спочатку тримав банер разом із Ніколасом Отаменді, а потім розстелив його на полі. Як повідомляє видання, футболісти взяли цей плакат у вболівальників на трибунах.
Ця ситуація може призвести до офіційного розгляду у ФІФА, оскільки чинні правила організації, як і норми Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), встановлюють жорстку заборону на демонстрацію політичних меседжів та символів під час проведення матчів.
– Екіпірування не повинно містити політичних, релігійних чи особистих гасел, заяв або зображень. За будь-яке порушення футболіст і/або команда можуть бути покарані організатором змагань, національною футбольною асоціацією або ФІФА, – йдеться у правилах IFAB.
Якщо напис на плакаті класифікують як політичний, цей крок розцінять ще й як порушення Кодексу поведінки на стадіонах, який категорично забороняє будь-які політичні меседжі під час офіційних зустрічей.
Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2026 збірна Аргентини здобула вольову перемогу над Англією з рахунком 2:1.