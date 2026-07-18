У матчі Франція – Англія визначиться володар бронзових медалей чемпіонату світу-2026. Гра відбудеться у ніч з 18 на 19 липня на стадіоні Хард Рок Стедіум в Маямі, штат Флорида, США.

Початок матчу Франція – Англія – в 00:00 за київським часом.

Франція – Англія: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Франція – Англія є підопічні Дідьє Дешама.

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Ставки на перемогу Франції приймають з коефіцієнтом 1.90. Успіх Англії оцінюють в 3.95. Нічийний результат матчу Франція – Англія в основний час – 3.99.

Найбільш імовірним результатом матчу Франція – Англія букмекери вважають рахунок 2:1 на користь Ле Бле – коефіцієнт 7.81.

За всю історію команди зустрічалися 42 рази: французи здобули перемогу в 12 матчах, англійці – у 24, ще шість зустрічей завершилися нічиєю.

Востаннє команди грали в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2022 року. Тоді збірна Франції обіграла суперника з рахунком 2:1.

На стадії 1/2 фіналу Франція зазнала поразки від Іспанії з рахунком 0:2, а Англія втратила перемогу, ведучи в рахунку 1:0 проти Аргентини. Гра підопічних Томаса Тухеля завершилася поразкою 1:2.

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