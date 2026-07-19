У матчі Іспанія – Аргентина визначиться чемпіон світу з футболу 2026 року. Гра відбудеться 19 липня на стадіоні Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі, США.

Початок матчу Іспанія – Аргентина – 0 22:00 за київським часом.

Іспанія – Аргентина: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Іспанія – Аргентина є підопічні Луїса де ла Фуенте.

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Ставки на перемогу Іспанії приймають з коефіцієнтом 2.32. Успіх Аргентини оцінюють в 3.55. Нічийний результат матчу Іспанія – Аргентина в основний час – 3.14.

Найбільш імовірним результатом матчу Іспанія – Аргентина букмекери вважають рахунок 1:0 на користь Фурії Рохи – коефіцієнт 6.44. Або нічию 1:1 в основний час – 5.83.

За всю історію команди зустрічалися 14 разів: обидві команди мають по шість перемог в очних протистояннях, ще два матчі завршилися нічиєю.

Востаннє команди грали у 2018 році у товариському матчі, який завершився розгромною перемогою Іспанії з рахунком 6:1.

На стадії 1/2 фіналу Іспанія здолала Францію з рахунком 0:2, в Аргентина здобула вольову перемогу над Англією, поступаючись в рахунку 0:1. Гра підопічних Ліонеля Скалоні завершилася перемогою 2:1.

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