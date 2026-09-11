Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів основного етапу Ліги чемпіонів.

Єдиним представником України на цій стадії єврокубків у сезоні-2026/27 є донецький Шахтар, який виступає в Лізі чемпіонів.

Зараз Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА перебуває на 23 місці.

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Скільки балів заробили українські клуби

Шахтар, розписавши нічию (1:1) з нідерландським ПСВ в Ейндговені, додав до скарбнички України 0.250 бала.

У сезоні-2026/27 українські клуби вже заробили 2.625 бала. Загалом Україна має у своєму активі 24.337 балів у таблиці.

Завдяки нічиїй вдалося трішки збільшити гандикап над найближчим переслідувачем – Ізраїлем – до 0.462 балів.

Варто зазначити, що під час цього єврокубкового тижня серед групи конкурентів не програла лише Україна. Інші асоціації, за якими синьо-жовті ведуть боротьбу за позиції у таблиці коефіцієнтів, очок не набрали.

Серед прямих конкурентів України у Лізі чемпіонів виступають – Австрія (ЛАСК програв АЕКу 0:1), Азербайджан (Сабах розгромно поступився МЮ 0:4) та Словаччина (Слован програв 1:6 ПСЖ).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 103.130 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 88.303 бала (7/7);

3. Іспанія – 83.243 бала (8/8);

4. Німеччина – 81.259 бала (7/7);

5. Франція – 68.724 бала (7/7);

6. Португалія – 64.950 бала (5/5);

7. Бельгія – 59.050 бала (5/5);

8. Нідерланди – 52.562 (6/6);

9. Туреччина – 49.875 бала (4/5);

10. Польща – 45.125 бала (2/5);

… 22. Румунія – 24.875 бала (1/4);

23. Україна – 24.337 бала (1/4);

24. Ізраїль – 23.875 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу змін після матчів першого туру Ліги чемпіонів – не відбулося.

Основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стартував 8 вересня. Фінал відбудеться 5 червня на стадіоні Метрополітано у Мадриді.

Основний етап Ліги Європи розпочнеться 16 вересня 2026 року, а фінал відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні Дойче-банк-парк у Франкфурті-на-Майні.

Ліга конференцій стартуватиме 15 жовтня 2026 року та закінчиться фіналом 2 червня 2027 року у Стамбулі на Бешикташ Арені.

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