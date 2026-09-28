Збірна України проведе другий матч у новому розіграші Ліги націй. Суперником команди Андреа Мальдери стане збірна Грузії.

Факти ICTV розповідають, коли матч Грузія — Україна, де дивитися трансляцію та на якому стадіоні зіграють команди.

Коли матч Грузія — Україна

Збірні Грузії та України зустрінуться у другому турі групового етапу Ліги націй.

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Матч Грузія — Україна відбудеться 28 вересня 2026 року. Початок поєдинку запланований на 19:00 за київським часом. У Тбілісі гра розпочнеться о 20:00 за місцевим часом.

Для української команди це буде другий матч у новому розіграші Ліги націй після стартового поєдинку проти Угорщини.

У групі B2 збірна України також зіграє з Північною Ірландією. Окрім цих команд, до групи входить Угорщина.

Грузія — Україна: де дивитися матч

Матч Грузія — Україна транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матчі збірної України доступні на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK та Спорт, а також на телеканалах MEGOGO Футбол.

Окремо матчі збірної України можна буде переглянути за передплатою Оптимальна. Для глядачів Т2 та кабельних мереж трансляція буде доступна безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ.

Грузія — Україна: де будуть грати

Матч відбудеться у Тбілісі на стадіоні Бориса Пайчадзе (Динамо Арена). Саме цю арену УАФ вказала місцем проведення поєдинку під час оголошення продажу квитків для українських уболівальників.

Стадіон є домашньою ареною збірної Грузії. Матч проти України стане для грузинської команди другим домашнім поєдинком у вересневій частині групового етапу Ліги націй.

Грузія — Україна: що відомо про матч

Для збірної України це буде другий виїзний матч на старті Ліги націй 2026/27. Після поєдинку з Угорщиною команда Андреа Мальдери зіграє проти Грузії у Тбілісі.

Наступний поєдинок українська збірна проведе вже 2 жовтня проти Північної Ірландії.

Отже, Грузія — Україна зіграють 28 вересня 2026 року о 19:00 за київським часом на стадіоні Бориса Пайчадзе в Тбілісі. Пряма трансляція буде доступна на MEGOGO, а для глядачів Т2 та кабельних мереж на MEGOGO СПОРТ.

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