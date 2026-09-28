Збірна України проведе другий матч у новому розіграші Ліги націй. Суперником команди Андреа Мальдери стане збірна Грузії.

Факти ICTV розповідають, коли матч Грузія — Україна, де дивитися трансляцію та на якому стадіоні зіграють команди.

Коли матч Грузія — Україна

Збірні Грузії та України зустрінуться у другому турі групового етапу Ліги націй.

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Матч Грузія — Україна відбудеться 28 вересня 2026 року. Початок поєдинку запланований на 19:00 за київським часом. У Тбілісі гра розпочнеться о 20:00 за місцевим часом.

Для української команди це буде другий матч у новому розіграші Ліги націй після стартового поєдинку проти Угорщини.

У групі B2 збірна України також зіграє з Північною Ірландією. Окрім цих команд, до групи входить Угорщина.

Грузія Україна: де дивитися матч

Матч Грузія — Україна транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матчі збірної України доступні на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK та Спорт, а також на телеканалах MEGOGO Футбол.

Окремо матчі збірної України можна буде переглянути за передплатою Оптимальна. Для глядачів Т2 та кабельних мереж трансляція буде доступна безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ.

Грузія Україна: де будуть грати

Матч відбудеться у Тбілісі на стадіоні Бориса Пайчадзе (Динамо Арена). Саме цю арену УАФ вказала місцем проведення поєдинку під час оголошення продажу квитків для українських уболівальників.

Стадіон є домашньою ареною збірної Грузії. Матч проти України стане для грузинської команди другим домашнім поєдинком у вересневій частині групового етапу Ліги націй.

Грузія Україна: що відомо про матч

Для збірної України це буде другий виїзний матч на старті Ліги націй 2026/27. Після поєдинку з Угорщиною команда Андреа Мальдери зіграє проти Грузії у Тбілісі.

Наступний поєдинок українська збірна проведе вже 2 жовтня проти Північної Ірландії.

Отже, Грузія — Україна зіграють 28 вересня 2026 року о 19:00 за київським часом на стадіоні Бориса Пайчадзе в Тбілісі. Пряма трансляція буде доступна на MEGOGO, а для глядачів Т2 та кабельних мереж на MEGOGO СПОРТ.

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