Матч Україна – Північна Ірландія у межах третього туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні B відбудеться 2 жовтня на Стадіон Антона Малатинського в словацькому місті Трнава.

Початок матчу – 21:45 за київським часом.

Матч Україна – Північна Ірландія, де дивитися та хто покаже матч синьо-жовтих в Лізі націй, розповідають Факти ICTV.

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Україна – Північна Ірландія: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Північна Ірландія у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Україна – Північна Ірландія прокоментують Ілля Дудка та Вадим Шевякін.

На матчі Україна – Північна Ірландія працюватиме бельгійська бригада арбітрів, яку очолить 34-річний Джаспер Верготе.

Йому асистуватимуть Міхаель Геерольф та Мартін Тістерс. Резервним арбітром призначено Лотара Д’хондта.

За систему VAR відповідатиме Ян Ботерберг, якому допомагатиме Веслі Де Кремер.

Після двох стартових турів сезону-2026/2027 Ліги націй збірна України набрала 4 очки за підсумками двох виїзних матчів проти Угорщини та Грузії.

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