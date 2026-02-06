За свою 26-річну історію Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) отримало тисячі запитань про вживання спортсменами заборонених речовин.

Однак, як пише The Guardian, напередодні агентству поставили вперше питання щодо того, чи вводять лижники-стрибуни гіалуронову кислоту в свої статеві органи, щоб краще стрибати.

Президент WADA Вітольд Банка зазначив, що стрибки з трампліну дуже популярні в Польщі, яка є його батьківщино. Він пообіцяв, що розгляне це питання.

Пенісгейт на Олімпіаді

Зазначається, що це питання вперше підняла німецька газета Bild, яка назвала цю проблему пенісгейтом.

Минулого року двоє олімпійських медалістів із Норвегії Маріус Ліндвік і Йоганн Андре Форфанг були дискваліфіковані на три місяці після того, як з’ясувалося, що команда таємно підправила шви їхніх костюмів між ногами на чемпіонаті світу з лижних видів спорту 2025 року.

Дискваліфіковані на 18 місяців також були головний тренер збірної Норвегії Магнус Бревік, помічник тренера Томас Лоббен і співробітник Адріан Лівельтен.

Їх звинуватили у співучасті у схемі, яка полягала в збільшенні розміру костюмів стрибунів, що зменшувало швидкість їхнього спуску.

Дослідження в науковому журналі Frontiers виявило, що кожні 2 см в обхваті костюма зменшували опір на 4% і збільшували підйомну силу на 5%. У ньому йдеться, що зміна розміру костюма на 2 см еквівалентна додатковим 5,8 метрам довжини стрибка.

Однак Bild стверджує, що стрибуни перейшли до інших методів обману системи під час вимірювання розмірів костюмів, дані про які реєструються 3D-сканером від найнижчої точки їхніх геніталій.

Схема включає введення кислоти в пеніс або вкладання глини в нижню білизну, щоб тимчасово збільшити розміри і, отже, зробити костюми більш вільними під час змагань.

– Можна досягти тимчасового візуального потовщення статевого члена шляхом ін’єкції парафіну або гіалуронової кислоти. Така ін’єкція не має медичних показань і пов’язана з ризиками, – процитувала газета лікаря Камрана Каріма.

The Guardian зазначає, що ці чутки ще не підтверджені жодними вагомими доказами, хоча згідно з правилами WADA будь-який метод, що ставить під загрозу здоров’я спортсмена і суперечить духу спорту, буде заборонений.

У WADA також заявили, що поверхнево це не підпадає під їхню юрисдикцію, адже не пов’язане з допінгом. Але комітет агентства розгляне, чи підпадає це під цю категорію.

