У вівторок, 10 лютого, Національний олімпійський комітет України повідомив, що отримав офіційну відповідь від Міжнародного олімпійського комітету щодо звернення про використання “шолома пам’яті” українським скелетоністом та прапороносцем Владиславом Гераскевичем на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані–Кортіні.

Про це йдеться у повідомленні, яке опублікував НОК України.

Яку відповідь дав МОК щодо “шолома пам’яті” Гераскевича

Зазначається, що МОК розуміє прагнення спортсмена вшанувати пам’ять загиблих українських спортсменів, однак він забороняє використання персоналізованого спорядження під час змагань, оскільки воно не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, що передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних або інших меседжів під час змагань.

– МОК запропонував альтернативу – використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації. Для підтримки спортсменів також створено спеціальне місце скорботи та забезпечено доступ до молитовних кімнат в Олімпійських селищах, – йдеться у повідомленні.

За даними НОК, для того, щоб дати детальне роз’яснення щодо цієї ситуації, 10 лютого у центрі Кортіни-д’Ампеццо, біля олімпійських кілець відбудеться пресконференція за участі Владислава Гераскевича та представників НОК України о 17:30.

Пізніше стало відомо, що Владислав Гераскевич, попри заборону МОК, вийшов на тренування на олімпійській трасі у “шоломі пам’яті”.

Нагадаємо, НОК України звернувся до МОК із проханням дозволити “шолом памʼяті” для Владислава Гераскевича на ОІ-2026.

Раніше стало відомо, що МОК заборонив шолом Гераскевича із портретами вбитих Росією українських атлетів.

До цього Гераскевич на Олімпіаді-2026 з’явився у шоломі з фото загиблих українських атлетів.

