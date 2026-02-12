Рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича – не про принципи олімпізму, які мають бути засновані на справедливості та підтримці миру.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді: що сказав Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору.

– Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила, – зауважив український президент.

Він нагадав, що саме Росія є тією, хто постійно порушує олімпійські принципи та використовує час проведення Олімпіади для війни:

2008 – війна проти Грузії;

2014 – окупація Криму;

2022 – повномасштабне вторгнення в Україну.

Він додав, що зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор, РФ демонструє повну зневагу та лише збільшує удари ракетами й дронами по українській енергетиці та людях.

– 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією за час повномасштабної війни. Сотні наших спортсменів більше ніколи не зможуть взяти участь ні в Олімпійських іграх, ні в будь-яких інших міжнародних змаганнях. Але при цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді, – звернув увагу український лідер.

Зеленський також заявив, що попри те що на Олімпійських іграх вони під нейтральними прапорами, в житті ж – публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій, тож саме вони заслуговують на дискваліфікацію.

Президент повідомив, що пишається вчинком українського скелетоніста і вважає, що мати сміливість – це більше, ніж мати медалі.

Нагадаємо, на перших тренуваннях на Олімпійських іграх скелетоніст Владислав Гераскевич з’явився у шоломі, на якому зображені фотографії загиблих спортсменів внаслідок війни, яку розв’язала в Україні Росія, однак МОК не дозволив йому тренуватися і змагатися на Іграх-2026 у шоломі з цим дизайном.

Тоді НОК направив до МОК звернення з проханням дозволити використання “шолома пам’яті”, наголосивши, що це повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів.

Однак у МОК відповіли відмовою та запропонували використати чорну пов’язку або стрічку без персоналізації.

