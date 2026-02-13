Український фігурист Кирило Марсак виступив у довільній програмі на зимових Олімпійських іграх-2026. Він стартував у третій групі завдяки успішному виступу у короткій програмі.

За свій прокат у довільній програмі українець отримав 137.28 балів, внаслідок чого втратив позиції.

Як Марсак виступив у довільній програмі

Кирило Марсак виконував довільну програму під трек I’m Tired та The Feels у виконанні Labrinth та Zendaya.

Українець припустився помилки під час першого елемента, а потім прикро впав після виконання четвертного сальхова.

Найбільшу технічну оцінку він отримав за виконання потрійний аксель + подвійний аксель + подвійний аксель + послідовність (SEQ). Судді оцінили його в 16.77 бала.

У підсумку він отримав за довільну програму 137.28 бала, а сумарна кількість очок склала 224.17 бала. Це відкинуло Кирила на 19 сходинку, на якій він завершив виступи на Олімпійських іграх.

У коментарі Суспільне Спорт після виступу Кирило Марсак розповів про тиск та визнав, що не впорався з цим морально.

– Технічно програма не склалася повністю. Не вдалося зібратися ментально насправді, дуже багато поганих новин було цього тижня: з Владиславом Гераскевичем, на жаль, що його дискваліфікували зі змагань, з його відстороненням і забиранням акредитації. На мене був тиск, що ми катаємо один за одним з “нейтральним” атлетом цим. Це було важко. Ми не впоралися. Але ми падаємо, щоб потім вставати; робимо помилки, щоб на них вчитися, – сказав фігурист.

За його словами, виступ не вдався через психологічний стан. Кирило додав: Ми знаходимося у найкращий фізичній формі за увесь час, що змагаюся і тренуюся. Дуже сумно, що я не зміг показати максимум”.

Чемпіоном в чоловічому одиночному фігурному катанні сенсаційно став представника Казахстану Михайло Шайдоров. Срібло та бронза дісталися японцям Кагіяма Юма та Шун Сато.

Американський фігурист Ілля Малінін, який вважався головним фаворитом, провалив свою довільну програму та опустився з першого та восьме місце.

