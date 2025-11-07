Перша ракетка України Еліна Світоліна після дострокового завершення тенісного сезону-2025 приїхала в Україну.

У соціальній мережі Instagram вона поділилася кумедним відео з Харкова за участю телеведучого та шоумена Андрія Бєднякова.

Бєдняков застрибнув на спину Світоліній

Спортсменка та телеведучий зробили кумедний ролик під озвучку з мультфільму Пташині пригоди.

У відео Еліна стоїть на передньому плані, коли ззаду підбігає Бєдняков та раптово застрибує їй на спину.

На кадрах тенісистка показує, що це їй робити не складно, хоча вона трішки зрушила з місця.

– Інколи все, що потрібно, це обійми, – йдеться у дописі під відео.

Підписники Світоліної не змогли оминути відео та залишили безліч коментарів:

Пане Бєдняков, при всій повазі, але ну, Еліні треба здорова спина;

Еліно, бережіть спину, скоро новий сезон;

Обійми в Харкові найтепліші;

Круті люди в найкрутішому місті.

Нагадаємо, наприкінці вересня Еліна Світоліна повідомила, що достроково завершила сезон-2025. Рішення вона пояснила тим, що перебуває в неналежному емоційному стані та відчуває готовності грати.

