Еліно, бережіть спину: Світоліна зняла кумедне відео з Бєдняковим у Харкові
Перша ракетка України Еліна Світоліна після дострокового завершення тенісного сезону-2025 приїхала в Україну.
У соціальній мережі Instagram вона поділилася кумедним відео з Харкова за участю телеведучого та шоумена Андрія Бєднякова.
Бєдняков застрибнув на спину Світоліній
Спортсменка та телеведучий зробили кумедний ролик під озвучку з мультфільму Пташині пригоди.
У відео Еліна стоїть на передньому плані, коли ззаду підбігає Бєдняков та раптово застрибує їй на спину.
На кадрах тенісистка показує, що це їй робити не складно, хоча вона трішки зрушила з місця.
– Інколи все, що потрібно, це обійми, – йдеться у дописі під відео.
Підписники Світоліної не змогли оминути відео та залишили безліч коментарів:
- Пане Бєдняков, при всій повазі, але ну, Еліні треба здорова спина;
- Еліно, бережіть спину, скоро новий сезон;
- Обійми в Харкові найтепліші;
- Круті люди в найкрутішому місті.
Нагадаємо, наприкінці вересня Еліна Світоліна повідомила, що достроково завершила сезон-2025. Рішення вона пояснила тим, що перебуває в неналежному емоційному стані та відчуває готовності грати.