Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Окленді, здолавши американку Іву Йович.

Світоліна у фіналі турніру WTA в Окленді

Старт першого сету видався для Світоліної складним: вона поступалася з рахунком 0:3, проте зуміла відігратися, відновивши паритет у восьмому геймі.

У 10 геймі Світоліна за рахунку 5:5 українка відповіла суперниці зворотним брейком і перевела гру на тайбрейк, де лише з п’ятої спроби поставила переможну крапку в партії.

У другому сеті Еліна Світоліна не залишила шансів суперниці, оформивши два брейки та закривши партію з рахунком 6:2. Загалом поєдинок тривав трохи більше ніж півтори години, а українка реалізувала 63% брейкпойнтів.

Еліна Світоліна вперше з квітня 2025 року зіграє у фіналі турніру серії WTA. Тоді українка боролася за титул у французькому Руані, де здобула перемогу. У неділю, 11 січня, на неї чекає вирішальний поєдинок проти китаянки Ван Сіньюй.

Раніше українська тенісистка Марта Костюк стала фіналісткою турніру WTA у Брисбені, обігравши шосту ракетку світу Джессіку Пегулу.