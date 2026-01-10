Українська тенісистка Марта Костюк стала фіналісткою турніру WTA у Брисбені. У півфіналі вона обіграла шосту ракетку світу Джессіку Пегулу.

Марта Костюк вийшла у фінал турніру WTA у Брисбені

Українці вдалося обіграти Пегулу менш ніж за годину. У першій партії Костюк розгромила американку з рахунком 6:0. Друга партія закінчилася з рахунком 6:3 на користь українки.

Це перший фінал турніру WTA для Костюк з квітня 2024 року. Попереднього разу вона доходила до фінальної стадії на турнірі в Штутгарті, але поступилася спортсменці з Казахстану Єлені Рибакіній.

Суперницею Костюк у фіналі стане перша ракетка світу, “нейтральна” тенісистка з Білорусі Аріна Соболенко. Поєдинок відбудеться в ніч на неділю, 11 січня.

На шляху до фіналу Костюк почергово вибила одразу трьох представниць першої десятки світового рейтингу. Серед них – третя ракетка світу Аманда Анісімова, Мірра Андрєєва (дев’ята) та Джессіка Пегула (шоста). Три перемоги над суперницями такого рівня в межах одного турніру – новий особистий рекорд Марти.

