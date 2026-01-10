Элина Свитолина стала финалисткой турнира WTA в Окленде
- Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Окленде, одолев в двух сетах американку Иву Йович после напряженного камбэка в первой партии.
- В решающем поединке, который состоится 11 января, первая ракетка Украины встретится с представительницей Китая Ван Синьюй.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA в Окленде, одолев американку Иву Йович.
Свитолина в финале турнира WTA в Окленде
Старт первого сета оказался для Свитолиной сложным: она уступала со счетом 0:3, однако сумела отыграться, восстановив паритет в восьмом гейме.
В 10 гейме Свитолина при счете 5:5 украинка ответила сопернице обратным брейком и перевела игру на тайбрейк, где только с пятой попытки поставила победную точку в партии.
Во втором сете Элина Свитолина не оставила шансов сопернице, оформив два брейка и закрыв партию со счетом 6:2. Всего поединок длился чуть более полутора часов, а украинка реализовала 63% брейкпойнтов.
Элина Свитолина впервые с апреля 2025 года сыграет в финале турнира серии WTA. Тогда украинка боролась за титул во французском Руане, где одержала победу. В воскресенье, 11 января, ее ждет решающий поединок против китаянки Ван Синьюй.
Ранее украинская теннисистка Марта Костюк стала финалисткой турнира WTA в Брисбене, обыграв шестую ракетку мира Джессику Пегулу.