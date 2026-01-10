Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA в Окленде, одолев американку Иву Йович.

Свитолина в финале турнира WTA в Окленде

Старт первого сета оказался для Свитолиной сложным: она уступала со счетом 0:3, однако сумела отыграться, восстановив паритет в восьмом гейме.

В 10 гейме Свитолина при счете 5:5 украинка ответила сопернице обратным брейком и перевела игру на тайбрейк, где только с пятой попытки поставила победную точку в партии.

Во втором сете Элина Свитолина не оставила шансов сопернице, оформив два брейка и закрыв партию со счетом 6:2. Всего поединок длился чуть более полутора часов, а украинка реализовала 63% брейкпойнтов.

Элина Свитолина впервые с апреля 2025 года сыграет в финале турнира серии WTA. Тогда украинка боролась за титул во французском Руане, где одержала победу. В воскресенье, 11 января, ее ждет решающий поединок против китаянки Ван Синьюй.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк стала финалисткой турнира WTA в Брисбене, обыграв шестую ракетку мира Джессику Пегулу.