Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.
Рейтинг WTA: прогрес Стародубцевої, Світоліна та Костюк – без змін
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 6 квітня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Коко Гофф.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають п’ять українок.
Зараз дивляться
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Не зазнали змін також позиції Марти Костюк та Даяни Ястремської.
Найкращий прогрес у рейтингу здійснила Юлія Стародубцева, яка завдяки виходу у фінал турніру WTA 500 у Чарльстоні піднялася на 36 позицій.
- 7. (7). Еліна Світоліна – 3 965 очок;
- 27. (27). Марта Костюк – 1 473 очки;
- 49. (49). Даяна Ястремська – 1 172 очки;
- 53. (89) Юлія Стародубцева – 1 139 очок;
- 68. (71). Олександра Олійникова – 931 очко;
- 96. (93). Дар’я Снігур – 803 очки;
- 120. (119). Ангеліна Калініна – 685 очок;
- 206. (205) Вероніка Подрез – 338 очок.
Рейтинг WTA від 6 квітня 2026 року
У першій десятці оновленому рейтингу WTA змін не відбулося.
- (1). Аріна Соболенко – 11 025 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 108 очок;
- (3). Коко Гофф (США) – 7 278 очок;
- (4). Іга Свьонтек (Польща) – 7 263 очки;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5 995 очок;
- (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3 965 очок;
- (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 3 907 очок;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 531 очко;
- (10). Мірра Андреєва – 3 121 очко.
Цього тижня відбудеться турнір WTA 500 в австрійському Лінці, а також турнір серії 250 у Мадриді.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.