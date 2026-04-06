Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 6 квітня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають п’ять українок.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Не зазнали змін також позиції Марти Костюк та Даяни Ястремської.

Найкращий прогрес у рейтингу здійснила Юлія Стародубцева, яка завдяки виходу у фінал турніру WTA 500 у Чарльстоні піднялася на 36 позицій.

7. (7). Еліна Світоліна – 3 965 очок;

27. (27). Марта Костюк – 1 473 очки;

49. (49). Даяна Ястремська – 1 172 очки;

53. (89) Юлія Стародубцева – 1 139 очок;

68. (71). Олександра Олійникова – 931 очко;

96. (93). Дар’я Снігур – 803 очки;

120. (119). Ангеліна Калініна – 685 очок;

206. (205) Вероніка Подрез – 338 очок.

Рейтинг WTA від 6 квітня 2026 року

У першій десятці оновленому рейтингу WTA змін не відбулося.

(1). Аріна Соболенко – 11 025 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 108 очок; (3). Коко Гофф (США) – 7 278 очок; (4). Іга Свьонтек (Польща) – 7 263 очки; (5). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки; (6). Аманда Анісімова (США) – 5 995 очок; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3 965 очок; (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 3 907 очок; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 531 очко; (10). Мірра Андреєва – 3 121 очко.

Цього тижня відбудеться турнір WTA 500 в австрійському Лінці, а також турнір серії 250 у Мадриді.

