Колишній футболіст збірної України та київського Динамо Артем Мілевський висловився про білоруських футболістів, котрі їздять до Росії на різні турніри. Зокрема йдеться про Олександра Глєба, ексгравця Барселони.

Про це він сказав в коментарі виданню Blik.

Мілевський про білоруських футболістів

— Поки вони самі на собі не відчують те, що ми переживаємо в Україні, вони цього не зрозуміють. Усі ж дивляться мої сторіс, які я записую з Києва, усі ті хлопці, з якими я грав на одному футбольному полі. Але мені мало хто з них написав.

Зараз дивляться

Я дуже люблю Мінськ. Там моя сім’я, мої батьки, багато чого мене пов’язує з містом і цією країною. Але окрім моїх батьків і сестри, мені вистачить пальців однієї руки, щоб перерахувати тих, з ким я сяду випити пива. На жаль, така реальність, – сказав Мілевський.

Він додав, що Київ – його дім і він тут буде до кінця.

За словами Мілевського, він нікому побажа переживати те, що українці переживають зараз.

– Білорусам таке і не снилося. Я про це дуже часто кажу своїй мамі: Дай Боже, щоб ви з цим не зіткнулися і не відчули цього, – додав Артем.

Також у нього запитали щодо того, що президент України Володимир Зеленський поставив ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку та про істеричну реакцію тамтешніх пропагандистів, як от Григорія Азарьонка.

— А що це за ноунейм? Чесно, я навіть не знаю, хто такий Азарьонок, тому думаю, що його слова не потрібно сприймати всерйоз, а тим паче цитувати, – сказав Мілевський.

Артем Мілевський народився у Мінську, але в юному віці переїхав в Україну. Пізніше він отримав українське громадянство та виступав за національну збірну.

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