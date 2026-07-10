Уночі проти 10 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Під удар потрапила електропідстанція Мойнаки в Євпаторії, після чого в місті та навколишніх населених пунктах зникло електропостачання.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали Кримський вітер та окупаційне підприємство Вода Крима.

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Євпаторія без світла після атаки на Крим 10 липня

За інформацією моніторингових каналів, перші повідомлення про роботу російської ППО в окупованому Криму надійшли близько 02:30.

Невдовзі з’явилася інформація про влучання по електропідстанції 110/10 кВ Мойнаки на вулиці Інтернаціональній у Євпаторії.

Пізніше очевидці повідомили про пожежу на території об’єкта.

За їхніми даними, після удару без електропостачання залишилися Євпаторія та прилеглі населені пункти.

Окупаційне підприємство Вода Крима підтвердило перебої з водопостачанням, пояснивши це аварією на електромережах підприємства Крименерго.

Водночас Міноборони РФ заявило про масштабну атаку безпілотників упродовж ночі.

Російське відомство стверджує, що сили ППО нібито збили 376 дронів над тимчасово окупованим Кримом, іншими окупованими територіями, Азовським морем та регіонами РФ.

Скільки саме безпілотників нібито збили над Кримом, у повідомленні не уточнюється.

Українська влада офіційно нічну атаку на момент публікації не коментувала.

Що відомо про підстанцію Мойнаки

Підстанція Мойнаки є одним із ключових енергетичних вузлів Євпаторії.

За інформацією моніторингових ресурсів, масштабну модернізацію об’єкта завершили у 2024 році.

Під час реконструкції там замінили силові трансформатори та майже в чотири рази збільшили сумарну потужність — до 126 МВА.

Раніше, вночі проти 7 липня, Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічно важливих військових і промислових об’єктів Росії та тимчасово окупованого Криму.

Тоді під удар потрапили підприємства військово-промислового комплексу у Брянській області, нафтобаза аеродрому Бєлгород, два залізничні мости в окупованому Криму, а також склади матеріально-технічного забезпечення російських військ.

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