Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк без змін, Снігур – третя ракетка України
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 27 липня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Джессіка Пегула.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, слідом за нею у рейтингу йде Марта Костюк. Тенісистки зберегли свої позиції та йдуть на десятому та 11-му місцях відповідно.
На 11 позицій у рейтингу піднялася Дар’я Снігур, яка обійшла Олександру Олійникову. Також покращили своє становище Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Вероніка Подрез.
А ось у Юлії Стародубцевої – падіння на три позиції.
- 10. (10). Еліна Світоліна –4 351 очко;
- 11. (11). Марта Костюк – 3 926 очок;
- 43. (54). Дар’я Снігур – 1 172 очки;
- 44. (45). Олександра Олійникова – 1 171 очко;
- 54. (56). Ангеліна Калініна – 1 072 очки;
- 62. (58) Юлія Стародубцева – 1 008 очок;
- 87. (88). Даяна Ястремська – 867 очок;
- 134. (140) Вероніка Подрез – 565 очки.
Рейтинг WTA від 27 липня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін не відбулося.
- (1). Аріна Соболенко – 8 550 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 056 очок;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 6 300 очок;
- (4). Коко Гофф (США) – 6 649 очок;
- (5). Мірра Андреєва – 5 293 очки;
- (6) Кароліна Мухова (Чехія) – 5 016 очок;
- (7) Лінда Носкова (Чехія) – 5 119 очок;
- (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 539 очок;
- (9). Аманда Анісімова (США) – 4 353 очки;
- (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4 351 очко.
Цього тижня стартують турнір серії WTA 500 у Вашингтоні, в якому візьме участь Світоліна. А також турнір WTA 250 у Мемфісі, де зіграє Стародубцева.