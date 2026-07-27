Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 27 липня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, слідом за нею у рейтингу йде Марта Костюк. Тенісистки зберегли свої позиції та йдуть на десятому та 11-му місцях відповідно.

На 11 позицій у рейтингу піднялася Дар’я Снігур, яка обійшла Олександру Олійникову. Також покращили своє становище Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Вероніка Подрез.

А ось у Юлії Стародубцевої – падіння на три позиції.

10. (10). Еліна Світоліна –4 351 очко;

11. (11). Марта Костюк – 3 926 очок;

43. (54). Дар’я Снігур – 1 172 очки;

44. (45). Олександра Олійникова – 1 171 очко;

54. (56). Ангеліна Калініна – 1 072 очки;

62. (58) Юлія Стародубцева – 1 008 очок;

87. (88). Даяна Ястремська – 867 очок;

134. (140) Вероніка Подрез – 565 очки.

Рейтинг WTA від 27 липня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін не відбулося.

(1). Аріна Соболенко – 8 550 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 056 очок; (3). Джессіка Пегула (США) – 6 300 очок; (4). Коко Гофф (США) – 6 649 очок; (5). Мірра Андреєва – 5 293 очки; (6) Кароліна Мухова (Чехія) – 5 016 очок; (7) Лінда Носкова (Чехія) – 5 119 очок; (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 539 очок; (9). Аманда Анісімова (США) – 4 353 очки; (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4 351 очко.

Цього тижня стартують турнір серії WTA 500 у Вашингтоні, в якому візьме участь Світоліна. А також турнір WTA 250 у Мемфісі, де зіграє Стародубцева.

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