Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно подолали стартовий раунд останнього у поточному році турніру серії Grand Slam – US Open-2026.

Світоліна здолала аргентинку Солані Сієррі, а Костюк – австралійку Сторм Гантер.

Світоліна перемогла Сієррі

Еліна зустрічалася вперше у кар’єрі зі Сієррі. Матч тривав 53 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:2. Еліна мала більше віннерів 9 проти 5, а також удвічі менше невимушених помилок 11:25.

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У першому сеті Світоліна виграла п’ять геймів поспіль, двічі зробивши брейк. За рахунку 5:0 Сієрра взяла свою першу подачу, після чого українка закрила партію.

Другий сет розвивався за схожим сценарієм. Еліна реалізувала брейки у третьому та сьомому геймах і завершила у восьмому геймі, реалізувавши матчбол з першого разу.

У другому раунді US Open-2026 Світоліна зіграє з переможницею матчу між австралійкою Маєю Джойнт та “нейтральною” Людмилою Самсоновою.

Костюк здолала Гантер

Марта розібралася зі своєю опоненткою за 1 годину та 7 хвилин. Матч завершився з рахунком 6:4, 6:1 на користь українки.

Костюк розпочала партію з ривка 4:1 із брейком, але австралійці вдалося скоротити до 5:4, оформивши брейк. Після цього Костюк реалізувала сетбол.

У другому сеті суперниці обмінялися геймами, після чого Костюк виграла всі наступні п’ять розіграшів.

Марта мала 22 віннери проти 8 у суперниці, а також зробила менше невимушених помилок 12:18.

Наступною суперницею Костюк стане американка Слоун Стівенс або данка Клара Таусон.

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