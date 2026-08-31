Світоліна та Костюк стартували з перемог на US Open-2026: результати матчів
- Еліна Світоліна за 53 хвилини розгромила аргентинку Солану Сієрру та вийшла до другого раунду US Open.
- Марта Костюк у двох сетах перемогла австралійку Сторм Гантер і пробилася до другого раунду турніру.
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно подолали стартовий раунд останнього у поточному році турніру серії Grand Slam – US Open-2026.
Світоліна здолала аргентинку Солані Сієррі, а Костюк – австралійку Сторм Гантер.
Світоліна перемогла Сієррі
Еліна зустрічалася вперше у кар’єрі зі Сієррі. Матч тривав 53 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:2. Еліна мала більше віннерів 9 проти 5, а також удвічі менше невимушених помилок 11:25.
У першому сеті Світоліна виграла п’ять геймів поспіль, двічі зробивши брейк. За рахунку 5:0 Сієрра взяла свою першу подачу, після чого українка закрила партію.
Другий сет розвивався за схожим сценарієм. Еліна реалізувала брейки у третьому та сьомому геймах і завершила у восьмому геймі, реалізувавши матчбол з першого разу.
У другому раунді US Open-2026 Світоліна зіграє з переможницею матчу між австралійкою Маєю Джойнт та “нейтральною” Людмилою Самсоновою.
Костюк здолала Гантер
Марта розібралася зі своєю опоненткою за 1 годину та 7 хвилин. Матч завершився з рахунком 6:4, 6:1 на користь українки.
Костюк розпочала партію з ривка 4:1 із брейком, але австралійці вдалося скоротити до 5:4, оформивши брейк. Після цього Костюк реалізувала сетбол.
У другому сеті суперниці обмінялися геймами, після чого Костюк виграла всі наступні п’ять розіграшів.
Марта мала 22 віннери проти 8 у суперниці, а також зробила менше невимушених помилок 12:18.
Наступною суперницею Костюк стане американка Слоун Стівенс або данка Клара Таусон.