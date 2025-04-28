Повний Місяць у травні 2025: коли емоційне напруження може досягти піку
Повний Місяць здавна вважався містичним явищем, що може впливати на природу, настрій і самопочуття людини.
Астрологи радять звертати особливу увагу на цю фазу супутника Землі, адже вона характеризується підвищеною імпульсивністю та підходить для завершення важливих справ.
Коли чекати на повний Місяць у травні 2025 року та як він вплине на кожного з нас – читайте далі у матеріалі.
Коли повний Місяць у травні 2025 року
Повний Місяць у травні 2025 року з’явиться на небі 12 числа. У цей період небесне світило сягне максимальної яскравості та величі. Місяць перебуватиме у знаку Скорпіона, що сприятиме підвищеній емоційності та внутрішнім трансформаціям.
Вплив повного Місяця на діяльність людини
Повний Місяць у травні 2025 року може посилити чутливість і загострити інтуїцію. Багато людей у цей період відчують емоційні коливання, збудження, напругу або навпаки – втому.
У період повного Місяця рекомендується уникати важких фізичних навантажень, важливих фінансових рішень, а також конфліктів, оскільки емоції можуть переважати над раціональністю. Це гарний час для творчості, духовних практик, відпочинку і підбиття підсумків.
Що можна робити в повний Місяць – народні прикмети
У повний Місяць рекомендується:
- завершувати важливі справи, які довго відкладали;
- очищати житло, позбуватися непотрібних речей і думок;
- будувати плани, аналізувати своє життя, мріяти;
- медитувати, займатися духованими практиками і творчістю;
- проводити ритуали на багатство та здоров’я.
Що не можна робити в повний Місяць – народні прикмети
У період повного Місяця не варто:
- з’ясовувати стосунки та сваритися;
- ухвалювати імпульсивні рішення;
- позичати гроші, брати кредити, давати гроші в борг;
- стригти волосся та змінювати зачіску;
- починати нові справи;
- переїдати та зловживати алкоголем.