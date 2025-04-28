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Повний Місяць у травні 2025: коли емоційне напруження може досягти піку

повний Місяць
Фото: Unsplash

Повний Місяць здавна вважався містичним явищем, що може впливати на природу, настрій і самопочуття людини.

Астрологи радять звертати особливу увагу на цю фазу супутника Землі, адже вона характеризується підвищеною імпульсивністю та підходить для завершення важливих справ.

Коли чекати на повний Місяць у травні 2025 року та як він вплине на кожного з нас – читайте далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Коли повний Місяць у травні 2025 року

Повний Місяць у травні 2025 року з’явиться на небі 12 числа. У цей період небесне світило сягне максимальної яскравості та величі. Місяць перебуватиме у знаку Скорпіона, що сприятиме підвищеній емоційності та внутрішнім трансформаціям.

Вплив повного Місяця на діяльність людини

Повний Місяць у травні 2025 року може посилити чутливість і загострити інтуїцію. Багато людей у цей період відчують емоційні коливання, збудження, напругу або навпаки – втому.

У період повного Місяця рекомендується уникати важких фізичних навантажень, важливих фінансових рішень, а також конфліктів, оскільки емоції можуть переважати над раціональністю. Це гарний час для творчості, духовних практик, відпочинку і підбиття підсумків.

Що можна робити в повний Місяць – народні прикмети

У повний Місяць рекомендується:

  • завершувати важливі справи, які довго відкладали;
  • очищати житло, позбуватися непотрібних речей і думок;
  • будувати плани, аналізувати своє життя, мріяти;
  • медитувати, займатися духованими практиками і творчістю;
  • проводити ритуали на багатство та здоров’я.

Що не можна робити в повний Місяць – народні прикмети

У період повного Місяця не варто:

  • з’ясовувати стосунки та сваритися;
  • ухвалювати імпульсивні рішення;
  • позичати гроші, брати кредити, давати гроші в борг;
  • стригти волосся та змінювати зачіску;
  • починати нові справи;
  • переїдати та зловживати алкоголем.
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