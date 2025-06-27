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Данилко не порушив закон, виконуючи пісні російською — Кремінь

Вєрка Сердючка
Фото: Андрій Данилко

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, що народний артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) має право виконувати пісні російською мовою зі свого репертуару.

Про це мовний омбудсмен розповів в інтерв’ю виданню Главком.

Мовний скандал із Веркою Сердючкою

Він наголосив, що порушень під час виконання пісень не було.

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— Мовою проведення культурно-мистецьких і розважальних заходів є державна мова, але це положення не поширюється на виконання або відтворення пісень. Вже зараз можна сказати, що порушень під час відтворення пісень громадянином України не було, бо його дії не заборонені законом, — зазначив Кремінь.

Водночас омбудсмен зауважив, що можуть бути запитання до організаторів концерту — щодо мови, якою оголошували назви пісень, надавали довідкову інформацію, випускали квитки й афіші.

— Андрій Данилко перебуває під санкціями в Росії, і, наскільки мені відомо, він допомагає нашим Збройним силам, – сказав Кремінь.

Нагадаємо, що раніше в соцмережах поширили відео з концерту Вєрки Сердючки від 13 червня, де звучали російськомовні пісні. Це викликало обурення частини громадськості, яка звернулася зі скаргами до мовного омбудсмена.

Також, артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки заявив, що не буде перекладати свої російськомовні хіти. Також він зізнався, що наразі працює над новим україномовним репертуаром.

Перекладати російськомовні хіти Вєрки Сердючки Данилко не збирається, адже це, за його словами, виходить невдало.

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Джерело: Главком

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