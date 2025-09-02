Магнітні бурі – явище, яке виникає через взаємодію сонячного вітру з магнітним полем Землі. Вони можуть впливати як на роботу техніки, так і на фізичне самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін погодних та магнітних умов.

Факти ICTV дізнавалися, якою буде геомагнітна активність в Одесі у вересні та чи варто очікувати магнітних бур.

Коли магнітні бурі в Одесі

У вівторок, 2 вересня, очікується сильна магнітна буря. За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC NOAA) геомагнітна активність досягне рівня із К-індексом 7. Такий показник відповідає червоному рівню і може впливати не лише на роботу електронної техніки, а й на самопочуття людей.

Магнітні бурі здатні змінювати атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, перепади тиску, втому, сонливість і коливання настрою.

К-індекс використовується для оцінки інтенсивності бур. Зокрема значення до 4 зазвичай не мають значного впливу, тоді як рівень 5 і вище може спричинити серйозні порушення. При показниках 7–8 навіть може виникнути полярне сяйво у регіонах, де його зазвичай не спостерігають.

Геомагнітна активність в Одесі у вересні

Геомагнітний стан в Одесі протягом місяця буде різним. З початку вересня 2025 року сонячна активність буде досить високою, досягаючи рівня радіопотоку 215. Потім вона поступово знижуватиметься, опускаючись до 120. Однак, до 20 вересня сонячна активність знову почне зростати, досягнувши показника 150.

Що стосується геомагнітної активності в Одесі, то 2 вересня очікується дуже висока активність, на що вказує планетарний А-індекс зі значенням 55. Це свідчить про сильну геомагнітну бурю.

Також варто звернути увагу на K-індекс, який підтверджує цей прогноз: найбільше значення 7 також припадає на 2 вересня, а потім ще один сплеск до 5 прогнозується на 14 вересня. Ці показники вказують на період підвищеної геомагнітної нестабільності, що може впливати на метеозалежних людей та електронні системи.

Як мінімізувати вплив на здоров’я сильних магнітних бур в Одесі

Рекомендації для метеозалежних:

Пийте достатньо чистої води для зменшення навантаження на судини.

Намагайтеся дотримуватися режиму сну та висипатися.

Уникайте надмірних фізичних навантажень і стресових ситуацій.

Обмежте вживання міцної кави та алкоголю, щоб не провокувати стрибки тиску.

Тримайте під рукою рекомендовані лікарем ліки при головних болях або проблемах із серцем.

По можливості більше часу проводьте на свіжому повітрі та робіть легку гімнастику.

